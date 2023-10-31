Предназначение — Это смысл жизни человека в целом, то, для чего он пришел в этот мир. 1. Личное предназначение (20-40 лет). Это ваш самоопределение, профессиональная реализация. 2. Социальное предназначение (40-60 лет). Ваше взаимодействие с людьми, передача знаний, помощь. 3. Духовное предназначение (после 60 лет). Заключается в духовном развитии, стремлении к высшим силам и накапливании мудрости.
Предназначение
На ваше финансовое положение в матрице судьбы влияют сразу 5 энергий (сила и позиция в социуме, кармический долг, предназначение и блокировка денежных потоков). Поняв их разобравшись, вы сможете достичь удовлетворения от самореализации и финансового благополучия. Калькулятор поможет проанализировать ваши денежные энергии и даст понятные рекомендации, ак навсегда исправить нестабильную ситуацию с деньгами.
Деньги
Таланты — В каждом человеке уже заложено от 10 до 20 талантов! Их очень важно знать, реализовывать и не закрывать в себе. Наш калькулятор покажет все Ваши таланты, которые вы получили: По материнской линии (род матери), по отцовской линии (род отца) и свои личные — полученный дар при рождении
Таланты
Здоровье — Иногда бывает сложно понять, каковы причины заболевания или травмы. Кажется, что все происходит по воле случая. В Матрице Судьбы, вы найдете информацию, как о причинах болезни, так и о методах ее исцеления. Наш калькулятор проанализирует ваши коды здоровья по чакральной системе и даст рекомендации по их корректировке.
Здоровье
Часто неудачи преследуют нас из-за негативных родовых программ, переданных нам от наших предков. Это неверный сценарий воспитания, переходящий из поколения в поколение. Проявляются они, как хождение по кругу — повторяются одни и те же ситуации, стеклянный потолок в финансах, комплексы и негативные установки. С помощью Матрицы Судьбы вы сможете проанализировать родовые задачи и нейтрализовать минусовые программы. Скорректировать и вывести свою жизнь на другой уровень развития.
Родители
Не только мы учим и воспитываем детей, но и во многом – они учат нас. Дети очень ясно показывают наши ошибки и недостатки, отражая их и копируя нашу модель поведения. Если взрослые прорабатывают свои негативные энергии, то помогают тем самым не только себе, но и собственным детям. Малышам проще жить и развиваться в гармоничной семье, они растут счастливыми и психологически зрелыми, устойчивыми перед внешними неблагоприятными факторами.
Дети
Это все то, что связано с вашим настоящим или будущим партнером. То, что в себе нужно проработать, для построения счастливых и гармоничных отношений. Понять, какой человек подходит вам для создания семьи, где его найти, и связано ли предназначение пары с кармой прошлого воплощения. Так же калькулятор покажет ваш сексуальный потенциал и темперамент в отношениях.
Отношения
От рождения человек получает кармические долги прошлых жизней. Влияние прошлых воплощений в нас, сильнее чем мы думаем. Они учат нас проживать жизнь осознанно, нести ответственность за свои поступки искать ответы на вопрос «Почему это происходит в моей жизни? Это не только слабости и негативные моменты, но и таланты, которые вы можете использовать в этой жизни, чтобы улучшить свое будущее и перестать ходить по кругу.
Прошлые жизни
Вы стремитесь развиваться и получать новый опыт. Матрица для вас — новый источник самопознания и роста
Вы стремитесь развиваться и получать новый опыт. Матрица для вас — новый источник самопознания и роста
Вы стремитесь развиваться и получать новый опыт. Матрица для вас — новый источник самопознания и роста
Почему жизнь пролетает, как день сурка, а ситуации повторяются?
Почему я неуверен в себе и зависим от чужого мнения?
Как мне понять своих близких и прекратить ссоры в семье?
Как мне стабильно расти в доходах, закрыть долги ?
Почему я чувствую, что проживаю будто не свою жизнь?
Как мне реализовать себя, гармонизировать тело и дух?
Как достигнуть своей мечты и не бояться действовать?
Как мне найти близкого человека, равного по духу?
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Вы можете расшифровывать и изучать не только свои матрицы, но и своих близких — друзей, родителей и детей. Матрица Судьбы набирает популярность и в рекрутинге, в психологии, коучинге, в корпоративной среде.
Да, расшифровки будут идентичные, однако каждый человек увидит в них что-то свое. Жизненный опыт, дает разные судьбы, а значит и Матрица Судьбы даст этим людям, разные выводы и инсайты.
Матрица показывает программы судьбы, которые вам даны на всю жизнь, то есть то, как вы мыслите и действуете. Программы могут проявляться как в плюсе, так и в минусе. Она намного глубже погружает вас в суть своей личности, начиная с предков.
Натальная карта, это ваш компас, в ней отображены дороги и пути по которым предстоит пройти. Это ориентир вашей жизни, который постоянно трансформируется.
1. Вы можете изучить методологию и давать частные консультации, как Мастер матрицы.
2. Вы можете стать нашим партнером и получать вознаграждения за привлечение новых клиентов. Вы можете узнать о партнерской программе в службе заботы.